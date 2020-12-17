كوريا الجنوبية تتجاوز الألف إصابة بكورونا لليوم الثاني

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي الألف إصابة وسط موجة ثالثة للفيروس.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 1014 إصابة جديدة بكورونا أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 46453، بالإضافة إلى تسجيل 13 حالة وفاة.

ويمثل هذا العدد تراجعا قدره 64 إصابة عن اليوم السابق، غير أنه يظل أكثر من ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وحذرت السلطات من أنه سيتم اعتماد المستوى الثالث من الإغلاق العام الذي يتم عادة تطبيقه عندما يرتفع عدد الإصابات المحلية اليومي إلى أكثر من 800 إصابة أو يتضاعف العدد اليومي عن يوم سابق.

وبموجب المستوى 3، سيتم حظر أي تجمع لـ10 أشخاص أو أكثر، وهو أكثر صرامة من السقف الحالي البالغ 49.

وسيتم إغلاق المدارس بالكامل، وسيطلب من الشركات أن يعمل موظفوها غير الضروريين من المنزل.

المصدر: "يونهاب"