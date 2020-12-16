تقارير: الكنيست سيحل نفسه الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست من المقرر أن يحل نفسه الأسبوع المقبل بعد أشهر من النزاع في الحكومة الحالية حول تمرير الميزانية، مع تحديد موعد نهائي في 23 ديسمبر.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، فسيقوم الكنيست بحل نفسه تلقائيا مما يمهد الطريق لانتخابات جديدة هي الرابعة في غضون عامين فقط.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أكبر حزبي التحالف، "الليكود" و"أزرق أبيض"، قد توقفا عن المفاوضات.

وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، في وقت سابق اليوم الأربعاء: "يجب أن نتجنب الانتخابات ونترك هذه الحكومة تعمل بالميزانيات والتخطيط والتعيينات في المناصب الرئيسية... لكنني مستعد أيضا للانتخابات".

وكان الكنيست صوت بداية الشهر الحالي في القراءة التمهيدية على حل نفسه ودعا إلى تنظيم انتخابات جديدة ستكون رابعة خلال عامين.

وأيد 61 مشرعا (مقابل 54 رافضا) المشروع الأول من أصل ستة مشاريع يدرسها الكنيست الآن، وكلها تدعو لحل الكنيست.

المصدر: "RT + "i24news