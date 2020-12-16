موسكو: العقوبات ضد تركيا تظهر عجز واشنطن عن التنافس النزيه

اعتبرت موسكو قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب اقتنائها منظومة "إس-400" الدفاعية روسية الصنع، أنه دليل جديد على عجز واشنطن عن التنافس النزيه على الصعيد الدولي.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء، في معرض تعليقها على العقوبات الأمريكية الجديدة: "يظهر ذلك مجددا عجز واشنطن عن تحمل التنافس من خلال اللعب بموجب القوانين، وهي تحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية لكسب ميزات تنافسية، على الرغم من أن هذه الخطوات تخرج عن نطاق القانون، بما في ذلك عقوبات أحادية الجانب وضد الصناعات الدفاعية".

وأعلنت الخارجية الأمريكية الاثنين عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا" (CAATSA) لشرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي