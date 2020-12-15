وكالة "فارس": اعتقال أشخاص وفروا الأسلحة والسيارة التي استخدمت في اغتيال العالم فخري زادة

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية يوم الثلاثاء نقلا عن عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن السلطات اعتقلت أشخاصا وفروا أسلحة وسيارة استخدمت في اغتيال العالم النووي فخري زادة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى أبو الفضل عموئي، عن بحث الأبعاد الأخرى لاغتيال الشهيد محسن فخري زادة العالم النووي للبلاد داخل لجنة الأمن القومية وذلك بحضور وزير الأمن.

وأضاف أبو الفضل عموئي عقب اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يوم الثلاثاء، أن "وزارة الأمن قدمت تقريرا عن أدائها في مجال الأمن والتصدي لمحاولات العدو التغلغل داخل البلاد ورصد تحركاته بالخارج فضلا عن بحث المسائل الفنية".

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى بأن "الدوائر المختصة بوزارة الأمن قدمت إيضاحات حول متابعة عملية اغتيال الشهيد محسن فخري زادة".

وتابع عموئي أنه "تم خلال اجتماع اللجنة الاستماع إلى تقرير الإجراءات المتخذة ضد أجهزة استخبارات العدو" وكذلك تقريرا عن قضية عبد الله جعب من "حركة النضال".

وأكد أن "قدرة الرصد الاستخباراتي لدى وزارة الأمن كشفت أن الأعداء وظفوا أموالا طائلة للدعاية بشكل كبير للتغلغل ثقافيا في إيران".

وقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، يوم 27 نوفمبر في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

واتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري "برد قاس" على اغتياله.

المصدر: وكالات