إجراءات الحد من تفشي الوباء تغير ملامح احتفالات رأس السنة في هذه الدول الأوروبية

تستقبل الدول الأوروبية احتفالات السنة الجديدة وسط إجراءات تقييدية صارمة وإغلاق كامل في بعض الدول، سيغير ملامح الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.

- هولندا: الإغلاق من 15 ديسمبر إلى 19 يناير، ستعمل فقط محلات المواد الغذائية، وستتحول المدارس والجامعات من 16 ديسمبر إلى نظام التعليم عن بعد، أما الفنادق فستواصل العمل.

- بريطانيا: بداية من 16 الشهر الجاري تبدأ السلطات البريطانية تطبيق قيود تقييدية صارمة.

- اليونان: يتواصل الإغلاق إلى غاية 7 يناير، ستفتح فقط المتاجر الغذائية، بالإضافة إلى حظر التجول، تم حظر حركة المرور بين المناطق.

- النمسا: بدأت السلطات رفع القيود تدريجيا، سيتم فتح المتاجر وصالونات التجميل والمتاحف، وتعود الصفوف الابتدائية إلى الدروس بدوام كامل، وفي وقت لاحق سيتم فتح الفنادق والمطاعم في 7 يناير.

- فرنسا: بدأت السلطات اليوم 15 ديسمبر المرحلة الثانية من رفع القيود، سيتم استبدال الحجر الصحي بحظر التجول، وسيكون من الممكن السفر في جميع أنحاء البلاد. أما المطاعم فلن تفتح قبل منتصف شهر يناير المقبل.

- إيطاليا: من المتوقع فرض الإغلاق الكامل من 24 ديسمبر إلى 27 ديسمبر، ومن 31 ديسمبر إلى 3 يناير، ومن 5 إلى 6 يناير. فرض حظر تجول واعتماد نظام التعليم عن بعد للمدارس الثانوية، وحظر عمل المسارح والسينمات والمراكز الرياضية.

المصدر: وكالات