معظم إصابات كورونا في الولايات المتحدة سجلت في ولاية كاليفورنيا

بلغ عدد المتوفين حتى الاثنين من الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 300267 شخصا، وفق البيانات والإحصاءات التي رصدتها جامعة جونز هوبكنز.

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وأفادت هذه الجامعة، التي تستقي معلوماتها من مصادر متنوعة، بإصابة 16.388.504 أشخاص في أمريكا، منذ بداية الوباء، وسُجل معظم الإصابات في ولاية كاليفورنيا - 1.598.389 حالة، تليها تكساس - 1.411.749 حالة، ثم فلوريدا - 1.134.383 حالة، وإلينوي - 856118 حالة، ونيويورك - 784204 حالة.

يشار إلى أنه منذ بدء الجائحة، أصيب حوالي 72.3 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 1.6 مليون شخص.

المصدر: تاس