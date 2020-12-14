فوكس نيوز: مراسلات هانتر بايدن تشير إلى تهربه من الضرائب بإخفائه 400 ألف دولار من المداخيل

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن مراسلات هانتر بايدن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، تشير إلى إخفائه نحو 400 ألف دولار من المداخيل في تهرب من الضرائب.

وقالت "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، إنها اطلعت على رسالة مؤرخة في 16 يناير 2017، تتضمن التفاصيل حول مداخيل بايدن الابن خلال الفترة بين 2013 و2015.

وحسب "فوكس نيوز"، فإن الرسالة كانت موجهة إلى هانتر بايدن من المحامي إيريك شيروين، الذي قال فيها إن بايدن يجب أن يعدل إقراراته المالية، إذ أنها لم تشمل مداخيله من شركة "بوريسما" للطاقة، التي كان بايدن يعمل في مجلس إدارتها منذ 2014.

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وأشار شيروين إلى أن حجم مداخيل بايدن حسب إقراراته الضريبية في عام 2014 كان 847 ألفا و328 دولارا، بينما كان من الضروري تعديلها إلى مليون و247 ألفا و328 دولارا.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى ان الفريق الانتقالي لجو بايدن لم يعلق على المراسلات المسربة لنجله. كما لم تتمكن القناة من التأكد من صحة الرسالة المذكورة ولا الحصول على تعليقات من هانتر بايدن أو شيروين بشأنها.

وكان هانتر بايدن قد أكد في وقت سابق أن هناك تحقيقا فدراليا يخص ضرائبه.

المصدر: فوكس نيوز