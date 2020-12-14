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بوليفيا: افتتاح سفارتنا في طهران خطوة هامة في معارضة السياسات الأمريكية

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بوليفيا: افتتاح سفارتنا في طهران خطوة هامة في معارضة السياسات الأمريكية
Reuters Manuel Claure
علم بوليفيا
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أكد وزير خارجية بوليفيا روغيلو ماياتا أن افتتاح سفارة لبلاده في طهران "خطوة هامة في معارضة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال في تصريح له: "وزارة الخارجية بصدد إحياء العلاقات مع المكسيك وكوبا والأرجنتين ونيكاراغوا وإيران، التي أصابها البرود في عهد الرئيس البوليفي السابق جينين آنز".

وأضاف: "بوليفيا ينبغي أن تكون بصدد تحسين علاقاتها مع الدول الأخرى في إطار احترام سيادة الدول، وفي هذا المسار يجري العمل على تحسين العلاقات مع فنزويلا".

وتابع ماياتا: "من الضروري أن نتحد مع دول المنطقة، ولذلك علينا أن نجري محادثات مع كل الدول".

وبشأن العلاقات مع إيران، أكد وزير خارجية بوليفيا أن "بلاده بصدد افتتاح سفارتها في إيران، وهذه الخطوة هي من أهم الخطوات في معارضة سياسات الإدارة الأميركية".

 

المصدر: "فارس" 

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