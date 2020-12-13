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ميركل: حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا ستبدأ بعد أيام من ترخيص اللقاح المتوقع نهاية ديسمبر

ميركل: حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا ستبدأ بعد أيام من ترخيص اللقاح المتوقع نهاية ديسمبر

أخبار العالم

ميركل: حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا ستبدأ بعد أيام من ترخيص اللقاح المتوقع نهاية ديسمبر
Reuters
محطة تطعيم متنقلة في مدينة نورمبرغ الجنوبية، ألمانيا.
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن التطعيم ضد "كوفيد-19" في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ بعد أيام قليلة من تاريخ ترخيص اللقاح المتوقع بنهاية ديسمبر الجاري.

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يأتي ذلك، بينما قررت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات فرض إغلاق صارم للحياة العامة وتقييد الحركة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم ولغاية العاشر من يناير المقبل، على أن يستثنى من ذلك محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات وورش تصليح السيارات ومراكز فحص البصر والسمع ومحطات تعبئة الوقود ودوائر البريد ومحلات بيع أشجار عيد الميلاد.

المصدر: RT

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