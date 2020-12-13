هيئة البث الإسرائيلية.. دولتان عربيتان ستنضمان لركب التطبيع قريبا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن الدول العربية المقبلة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وقالت الهيئة اليوم الأحد إن "هناك اعتقاد يسود لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان هي الدولة القادمة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد المغرب".

كما رجحت أن "تنضم السعودية إلى ركب السلام حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض".

ونقلت الهيئة عن المحافل السياسية الإسرائيلية قولها "إنه وعلى الرغم من استياء الرياض من تسريب اللقاء بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل ثلاثة أسابيع في مدينة نيوم بشمال شرق المملكة، فإن السعوديين يرغبون في أن تسبقهم بلدان أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل، قبل أن ينضموا هم بأنفسهم لعملية السلام".

إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي رفيع في القدس، إنه "تجرى اتصالات مع دول إسلامية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنغلادش وجمهورية المالديف".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية