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عدد وفيات كورونا في ألمانيا يقترب من 22 ألف حالة

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عدد وفيات كورونا في ألمانيا يقترب من 22 ألف حالة
Reuters
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سجلت ألمانيا 20200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و320716 إصابة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21787، بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.

وتطبق ألمانيا منذ 6 أسابيع إجراءات عزل عام على نطاق جزئي، إذ تغلق الحانات والمطاعم، في حين تبقي على المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض الولايات بالفعل إجراءات أكثر صرامة.

المصدر: رويترز

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