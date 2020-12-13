بولتون يستبعد إقدام ترامب على المغامرة والترشح لانتخابات عام 2024

استبعد جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أن يقدم الرئيس الحالي، دونالد ترامب، على المغامرة والترشح للانتخابات القادمة سنة 2024.

وقال بولتون في حوار بثته قناة "سي إن إن" أمس السبت: "لا أعتقد أنه (ترامب) سيترشح مرة أخرى للانتخابات"، مضيفا أن "دونالد ترامب ينتهك المبدأ الأساسي للمحافظة. المشاركة في الحياة السياسية تمليها مبادئ أنشطتها، وليس إملاء من قبل الأفراد، وبالتأكيد ليس من خلال عبادة الشخصية ... يبدو أن دونالد ترامب يتخيل نفسه غروفر كليفلاند التالي (الرئيس الـ22 والـ24 للولايات المتحدة). لا أعتقد أنه سينجح".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب يفكر في خطوات للتحضير للانتخابات الرئاسية في عام 2024، ويخطط للسيطرة على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للولايات المتحدة ووضع الأساس لمحاولة أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

المصدر: نوفوستي