ترامب: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات!

غرد الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم السبت، عبر حسابه في موقع "تويتر"، قائلا إنه حقق "فوزا كاسحا في الانتخابات"، مضيفا أن ذلك في حال "لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها".

وقال في تغريدة: "حققت فوزا كاسحا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان".

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

وفي وقت سابق من اليوم السبت، انتقد ترامب عبر تويتر رفض المحكمة العليا الأمريكية دعوى لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، وقال: "لقد خذلتنا".

ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.

المصدر: تويتر