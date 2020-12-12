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ترامب: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات!

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ترامب: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات!
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غرد الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم السبت، عبر حسابه في موقع "تويتر"، قائلا إنه حقق "فوزا كاسحا في الانتخابات"، مضيفا أن ذلك في حال "لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها".

وقال في تغريدة: "حققت فوزا كاسحا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، انتقد ترامب عبر تويتر رفض المحكمة العليا الأمريكية دعوى لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، وقال: "لقد خذلتنا".

ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.

المصدر: تويتر

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