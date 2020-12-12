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الولايات المتحدة تصنف التونسي القيزاني كـ"إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"

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الولايات المتحدة تصنف التونسي القيزاني كـ
Reuters Andrew Kelly
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صنفت الولايات المتحدة الأمريكية القيادي التونسي في تنظيم "داعش"، أشرف القيزاني، على أنه "إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن القيزاني، المعروف بلقب "أبو عبيدة الكافي"، ينشط بمنصب "أمير جند الخلافة" في تونس، وهي جماعة تتبع لتنظيم "داعش".

كذلك شملت وزارة الخزانة الأمريكية القيزاني بالعقوبات، في تحديث جديد لقائمتها. 

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت في بلاغ أصدرته منتصف العام الماضي، إلى الابلاغ عن 4 عناصر، بينهم أشرف القيزاني.

ويشغل أشرف القيزاني منصب أمير "جند الخلافة" في تونس، الذي نفذ العديد من الهجمات في تونس.

المصدر: الخزانة الأمريكية + وزارة الخارجية الأمريكية

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