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محكمة في ويسكونسن تسقط دعوى حملة ترامب لمراجعة نتائج التصويت

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محكمة في ويسكونسن تسقط دعوى حملة ترامب لمراجعة نتائج التصويت
AP Evan Vucci
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رفض قاض في ولاية ويسكونسن الأمريكية دعوى قدمتها حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية بطلب مراجعة نتائج التصويت في الولاية.

وأكد القاضي ستيفن سيمانيك، أثناء جلسة عقدت اليوم الجمعة، المصادقة على نتائج التصويت بعد إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي دان وميلواكي، حسب إذاعة National Public Radio.

وأعلنت حملة ترامب عن نيتها تقديم استئناف على هذا القرار في المحكمة العليا بالولاية.

وتنص دعوى حملة ترامب على أن الموظفين الانتخابيين في المقاطعتين المذكورتين خالفوا قوانين الولاية فيما يتعلق بالاقتراع الغيابي، خلال إعادة فرز الأصوات.

وحسب نتائج التصويت، تكبد ترامب خسارة في ويسكونسن أمام منافسه الديمقراطي في السباق الرئاسي جو بايدن بفارق يزيد عن 20 ألف صوت.

المصدر: National Public Radio

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