البرازيل تتخطى عتبة الـ180 ألف وفاة جراء "كوفيد-19"

أصبحت البرازيل ثاني دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة تتجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا فيها عتبة الـ180 ألف وفاة، بتسجيل قرابة 650 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير.

وأكدت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة رصد 646 حالة وفاة و53030 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 770 وفاة و53347 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البرازيل منذ بداية الجائحة ستة ملايين و834829 (أي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند) منها 180411 حالة وفاة.

المصدر: رويترز