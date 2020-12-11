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فرنسا ترسل مساعدات إنسانية إلى أرمينيا

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فرنسا ترسل مساعدات إنسانية إلى أرمينيا
AFP Alain JOCARD
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن إرسال ثالث طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أرمينيا لمساعدتها في تجاوز تداعيات النزاع المسلح في منطقة قره باغ.

وأشارت الخارجية الفرنسية في بيانها، اليوم الجمعة إلى أن المساعدات جمعها "صندوق شارل أزنافور" الخيري، وتضم معدات ومستلزمات طبية.

ومن المقرر أيضا توزيع المطبوعات التعليمية من اليونسيف وأدوات الصحة الشخصية.

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وأضافت أن هذه العملية التي تنفذ تحت إشراف مركز الأزمات والإغاثة للخارجية الفرنسية، تؤكد "تضامن فرنسا مع أرمينيا وسكانها المتضررين جراء النزاع في ناغورنو قره باغ".

يذكر أن منطقة قره باغ شهدت تصعيدا عسكريا منذ 27 سبتمبر الماضي بين القوات الأرمنية وأذربيجان. واستمرت العمليات القتالية أكثر من شهر، قبل أن تتفق روسيا وأرمينيا وأذربيجان على وقف القتال اعتبارا من 10 نوفمبر ونشر قوات حفظ سلام روسية على خط التماس.

المصدر: تاس

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