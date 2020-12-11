 
مباشر

الخارجية الروسية: روسيا تؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب

أخبار العالم

الخارجية الروسية: روسيا تؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pc98

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين، اليوم "نحن نؤيد بالطبع إقامة اتصالات بين المغرب واسرائيل.. لطالما كانت للمغرب جالية يهودية كبيرة، فضلا عن اتصالات وعلاقات تاريخية".

إقرأ المزيد
بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل.. اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل المغربي
بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل.. اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل المغربي

واتفقت إسرائيل والمغرب أمس الخميس، على تطبيع العلاقات في صفقة تم التوصل إليها بمساعدة الولايات المتحدة، مما يجعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع تل أبيب هذا العام، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

المصدر: تاس



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا