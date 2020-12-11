الخارجية الروسية: روسيا تؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين، اليوم "نحن نؤيد بالطبع إقامة اتصالات بين المغرب واسرائيل.. لطالما كانت للمغرب جالية يهودية كبيرة، فضلا عن اتصالات وعلاقات تاريخية".

إقرأ المزيد

واتفقت إسرائيل والمغرب أمس الخميس، على تطبيع العلاقات في صفقة تم التوصل إليها بمساعدة الولايات المتحدة، مما يجعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع تل أبيب هذا العام، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

المصدر: تاس





