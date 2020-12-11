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أردوغان يعلن أنه سيتلقى لقاح كورونا

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أردوغان يعلن أنه سيتلقى لقاح كورونا
Reuters
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه سيتلقى لقاح فيروس كورونا.

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أردوغان يعلن موعد بدء التطعيم الوطني في تركيا ضد كورونا
أردوغان يعلن موعد بدء التطعيم الوطني في تركيا ضد كورونا

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي قوله إنه "سيتلقى لقاح كورونا بمشيئة الله عند بدء التطعيم".

وأعلن أردوغان نهاية نوفمبر الماضي أن لقاحا ضد كورونا محلي الصنع بلغ مرحلة متقدمة، وأن السلطات تهدف لجعله متاحا للاستخدام في أبريل المقبل، على أبعد تقدير.

وبلغ عدد إصابات كورونا في تركيا حتى اليوم 1,748,567 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 15751، وفق ما أورد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصاءات كورونا في دول العالم.

المصدر: رويترز 

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