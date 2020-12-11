وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء زيارة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي للسعودية

أفاد موقع "إسرائيل 24"، الجمعة، بأنه تم إلغاء الاجتماع المقرر لرئيس الموساد الإسرائيلي في السعودية، بعد غضب الرياض من تسريب إسرائيل اللقاء الذي جمع نتنياهو وولي العهد السعودي.

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وكانت السعودية قد نفت الأنباء حول اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن مكتب الأخير رفض التعليق على هذا الخبر.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت في 22 نوفمبر الماضي، بأن نتنياهو التقى بن سلمان بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسعودية.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري حينها، إن رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في رحلته السرية للسعودية،، وأضاف أن نتنياهو وصل إلى نيوم، على متن طائرة تابعة لرجل الأعمال أودي أنجل.

المصدر: "إسرائيل 24"