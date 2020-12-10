وسط تقارير عن عدم اطلاعه على الموضوع.. غانتس يعلق على تطبيع إسرائيل مع المغرب

رحب وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة، بيني غانتس، باتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والمغرب.

ورحب غانتس الذي يترأس ائتلاف "أزرق-أبيض" الوسطي، عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الخميس، بالاتفاق القاضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، مشيرا إلى أنه "يتيح فرصة لترسيخ العلاقات طويلة الأمد بين الشعبين وإضفاء الطابع الرسمي على التاريخ المشترك الغني والعميق الذي يعود إلى قرون مضت".

I applaud the anticipated establishment of official ties with Morocco, which presents an opportunity to anchor the long-standing relationship between our peoples, and formalize a rich and deep shared history that goes back centuries. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 10, 2020

ووصف غانتس الاتفاق المبرم بأنه "خطوة ملموسة ستخدم المصالح الدفاعية والاقتصادية لكلا الدولتين"، مبديا امتنانه للحكومة الأمريكية على "جهودها الدؤوبة الرامية للحفاظ على قوة إسرائيل واستقرار المنطقة".

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في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يطلع غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي (المنتمي إلى "أزرق-أبيض" أيضا) على المفاوضات بشأن التطبيع مع المغرب.

وأكد متحدث باسم وزير الخارجية للصحفيين صحة هذه المعلومات، موضحا أن أشكنازي وغانتس تلقيا معلومات عن الاتصالات بهذا الصدد قبل أسابيع من البيت الأبيض، وتم إبلاغهما بالتوصل إلى الاتفاق النهائي اليوم قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنه.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"