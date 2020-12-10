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نتنياهو: سنقوم بتسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب

إسرائيل تدرس إمكانية إقامة رحلات مباشرة إلى المغرب

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إسرائيل تدرس إمكانية إقامة رحلات مباشرة إلى المغرب
Reuters
إسرائيل تدرس إمكانية إقامة رحلات مباشرة إلى المغرب
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أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية مساء يوم الخميس، إنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

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كما أعلن ترامب أنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وصرح مسؤول أمريكي بأن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.

المصدر: وكالات

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