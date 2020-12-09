 
مباشر

على رأسهم مجرم صيني سابق.. واشنطن تعاقب شخصيات وكيانات من آسيا وإفريقيا

أخبار العالم

على رأسهم مجرم صيني سابق.. واشنطن تعاقب شخصيات وكيانات من آسيا وإفريقيا
Reuters Andrew Kelly
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbq5

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على ثلاث شخصيات في ماكاو وقرغيزستان وليبيريا وثلاثة كيانات في هونغ كونغ وبالاو وكمبوديا بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، المواطن الصيني وان كوك-كوي المعروف باسم "ذي السن المكسورة"، وهو الزعيم السابق لفرع عصابة 14K الإجرامية في ماكاو.

وتعد المؤسسات الثلاث المدرجة على القائمة السوداء مرتبطة بهذا الشخص، حسب البيان.

وأمضى وان 14 عاما وراء القضبان وتم الإفراج عنه أواخر عام 2012، وبعد ذلك أصبح عضوا في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وله دور في تطبيق مبادرة "حزام واحد طريق واحد" في كمبوديا.

ويقضي قانون ماغنيتسكي الذي تبنته الولايات المتحدة عام 2017 بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات "مسؤولة عن مخالفة حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون في دول أخرى".

المصدر: RT + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا