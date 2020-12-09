الهند تنفي رفضها ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "أسترا زينيكا"

نفت وزارة الصحة الهندية تقارير أفادت بأن هيئة الرقابة على الأدوية رفضت التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة "أسترا زينيكا" للوقاية من كورونا ولقاح آخر يجري العمل عليه محليا.

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يأتي ذلك، بعدما ذكرت قناتا "إن.دي.تي.في" و"سي.إن.بي.سي-تي.في18" أن المنظمة المركزية للرقابة على المعايير القياسية للأدوية طلبت مزيدا من البيانات من صناع اللقاحين بعد النظر في طلبات مقدمة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مصدر على دراية مباشرة بالأمر إن قرارا سيصدر بخصوص اللقاحين معا ومن السابق لأوانه معرفة إن كان بالرفض أم بالقبول.

ونفت وزارة الصحة الهندية التقارير في بيان على "تويتر". وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إنه قد تتم الموافقة على بعض اللقاحات خلال الأسابيع التالية.

وكان معهد الأمصال الهندي، الذي يتولى تصنيع لقاح "أسترا زينيكا" محليا، قد قدم يوم الاثنين طلبا للموافقة الطارئة على استخدام اللقاح.

المصدر: رويترز