الشرطة الأسترالية تعتقل شابا يمينيا "فكر بهجوم متطرف"

اعتقلت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، شابا يبلغ من العمر 18 عاما، تشير تقارير إلى أنه "فكر بهجوم يوقع عددا كبيرا من الضحايا" مدفوعا بـ"أفكار التيار اليميني".

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وأكد مساعد قائد الشرطة الاتحادية الأسترالية للصحفيين في سيدني، سكوت لي، أن الرجل الذي ألقت الشرطة القبض عليه "لديه أفكار يمينية متطرفة، ويركز على مواد تتعلق بالنازية الجديدة، وتفوق العرق الأبيض، ومعاداة السامية".

وقال: "لاحظنا في اليومين الماضيين تصعيدا في النبرة، وصل إلى دعم حدث يسقط أعدادا كبيرة من الضحايا، واحتمال مشاركته فيه".

وكان شخص أسترالي مسلح ببنادق نصف آلية قد هاجم مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي.

المصدر: رويترز