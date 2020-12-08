الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 4 سنوات بتهم الفساد

طالب الادعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بقضية فساد واستغلال النفوذ، بالحبس 4 سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ.

وطالب الادعاء بالعقوبة ذاتها لتييري هرتزوغ محامي ساركوزي، وللقاضي السابق جيلبير ازيبيرت، حيث من المفترض أن تصدر المحكمة قرارها في القضية هذه في العاشر من ديسمبر الجاري.

وساركوزي اليميني (65 عاما)، هو أول رئيس فرنسي يمثل أمام القضاء بتهم فساد، وهو متهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطال تمويل حملته الانتخابية.

وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى 10 سنوات وغرامة مالية مليون يورو.

المصدر: RT + "البيان"