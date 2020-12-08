انشقاق جدعون ساعر عن "الليكود" لمواجهة نتنياهو

أعلن جدعون ساعر المنافس البارز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حزب "الليكود"، انشقاقه عن الحزب وسعيه لهزيمة نتنياهو في انتخابات مبكرة تلوح في الأفق.

وقال ساعر الذي يشارك نتنياهو الكثير من آرائه اليمينية، إنه بصدد تشكيل حركة سياسية جديدة بعد عام من خسارته اقتراعا داخليا على زعامة حزب "الليكود".

وشبه ساعر في مؤتمر صحفي له تأييد أعضاء "الليكود" لنتنياهو بأنه نوع من "عبادة الشخص" متهما رئيس الوزراء بعدم الوفاء بوعود تحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار.

وقال ساعر، معلنا استقالته من "الليكود" والكنيست: "قررت تأسيس وقيادة حركة سياسية جديدة سأخوض بها الانتخابات المقبلة ضد نتنياهو لكي أحل محله في رئاسة الوزراء".

وشغل ساعر عدة مناصب وزارية في حكومات نتنياهو وكان يعتبر على نطاق واسع خليفة محتملا له.

المصدر: رويترز