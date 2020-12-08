ماكرون: إصلاح الشرطة الفرنسية ضرورة ملحة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك ضرورة ملحة لإصلاح الشرطة بعد اتهامات لعناصر الأمن بممارسة العنف الوحشي ضد المتظاهرين.

وفي رسالة وجهها إلى اتحاد الشرطة أكد ماكرون أنه سيدعو إلى اجتماع يضم كل الأطراف في يناير المقبل لبحث كيفية تحسين العلاقات بين الشرطة والمدنيين.

ولفت إلى أن "هناك ضرورة ملحّة للتحرك"، مبديا تصميمه على تولي هذه القضية شخصيا.

وقال: "الطاولة المستديرة التي سيشارك فيها ممثلون للشرطة ونواب وفعاليات مدنية ستبحث أيضا شكاوى مزمنة من الشرطة من ظروف العمل".

المصدر: "فرانس24"