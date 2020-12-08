الولايات المتحدة: لا عقوبات على البنوك التي تتعامل مع المساعدات الإنسانية لإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن البنوك التي تتعامل مع مدفوعات المساعدات الإنسانية لإيران لن تتعرض للعقوبات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه لن تتم معاقبة البنوك الأجنبية لتمويلها توريد مستلزمات صحية وطبية مثل سوائل تعقيم اليدين وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية إلى إيران.

ولفتت إلى أن هناك استثناءات أخرى تتعلق بالتعامل مع المدفوعات، وذلك مثل تغطية تكاليف نشاط موظفي المؤسسات الدولية التي لها بعثات في إيران.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر أكتوبر الماضي على إعادة النظر في عقوبات جديدة واسعة النطاق على البنوك الإيرانية، واعتبرت أنها ستمثل عائقا أمام التجارة في السلع الإنسانية.

المصدر: "رويترز"