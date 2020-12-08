روسيا ترد على اتهامات النرويج بشأن هجوم إلكتروني على برلمانها

أكدت السفارة الروسية في أوسلو أن اتهامات النرويج لروسيا بهجوم إلكتروني على برلمانها "غير مقبولة"، وأن موسكو بانتظار التوضيح من الجانب النرويجي.

وأشارت في بيان لها على "فيسبوك": "كما توقعنا، لم ينته التحقيق الذي أجرته دائرة أمن الشرطة النرويجية في الهجوم الإلكتروني على البرلمان، ولم يتم العثور على دليل تورط روسيا فيه".

وأضافت: "في روسيا وخلافا لعدد من السياسيين النرويجيين، حريصون على الحفاظ على الحوار مع النرويج ويقدرون الصداقة والتعاون منذ قرون مع الشعب النرويجي. أوسلو لم ترسل أي إخطارات حول مصادر النشاط الخبيث من الفضاء الروسي".

وأضافت: "ندعو الحكومة النرويجية مرة أخرى إلى استخدام الإجراءات الصحيحة في حال وقوع حوادث مماثلة".

Комментарий Посольства России в Норвегии Как мы и предполагали, расследование Полицейской службой безопасности... Опубликовано Russian Embassy in Norway Вторник, 8 декабря 2020 г.

وأعلنت خدمة الأمن بالشرطة النرويجية (PST) في وقت سابق، أن "أجهزة المخابرات تعتقد أن مجموعات المتسللين المرتبطة بروسيا قد تكون متورطة في هجوم إلكتروني على البرلمان النرويجي في أغسطس 2020".

المصدر: "نوفوستي"