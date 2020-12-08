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أستراليا.. تخفيف جزئي للقيود على السفر بعد احتواء نسبي للوباء

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أستراليا.. تخفيف جزئي للقيود على السفر بعد احتواء نسبي للوباء
Reuters
في مطار "بيرث" باستراليا اليوم.
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شرعت الولاية الغربية بأستراليا في السماح للمسافرين من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز بدخول أراضيها دون حاجة إلى الحجر الصحي الإجباري مدة أسبوعين لأول مرة خلال الأشهر الـ 8 الأخيرة.

واعتبر هذا القرار مؤشرا على العودة التدريجية إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بعدما تراجع عدد الإصابات اليومي خلال الأسابيع الأخيرة مؤكدا نجاح أستراليا نسبيا في احتواء الوباء.

وشوهد مسافرون قادمون من سيدني في فرحة كبيرة بملاقاة أهاليهم الذين كانوا ينتظرونهم في مطار بيرث، عاصمة ولاية غرب أستراليا لشدة شوقهم إلى بعضهم بعد أن فرق الوباء بينهم لأشهر طويلة.

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المصدر: وكالة رويترز

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