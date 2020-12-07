ناشطة من "السترات الصفراء" تعتزم الترشح للرئاسة الفرنسية

أعلنت الناشطة في حركة "السترات الصفراء" الفرنسية جاكلين مورو، أنها تعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2022.

وقالت مورو لوكالة "فرانس برس" يوم الاثنين: "نظرا للوضع العام في فرنسا، قررت... المشاركة في انتخابات الرئاسة عام 2022، لأمثل الناس العاديين، الذين أنا واحدة منهم".

وأضافت الناشطة: "طموحي أن أعيد الصوت إلى الذين تم حرمانهم منه منذ فترة طويلة. وأرغب في توحيد الشعب الفرنسي بكل تنوعه، رغم الانقاسام غير العادلة العديدة في مجتمعنا".

واعتبرت مورو أن إيمانويل ماكرون "لم يعد قادرا على أداء مهام الرئيس".

يذكر أن احتجاجات "السترات الصفراء" انطلقت في فرنسا في نوفمبر عام 2018 ضد زيادة أسعار الوقود. ثم ارتفع سقف مطالب المتظاهرين، لتشمل دائرة أوسع من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومطالب سياسية.

المصدر: فرانس برس