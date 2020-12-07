هيومن رايتس تنتقد ماكرون بسبب السيسي

هاجم كينيث رووث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرا أنه يبرر "استمرار بيع الأسلحة لمصر رغم السجل السيء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب رووث: "يبرر ماكرون استمرار مبيعات الأسلحة إلى مصر على الرغم من السجل الحقوقي السيء للرئيس السيسي بسبب الحرب المشتركة ضد الإرهاب، مستثنيا جرائم الحرب المصرية في شمال سيناء والاعتقالات الجماعية للإسلاميين المسالمين التي من المحتمل أن تغذي الإرهاب".

Pres Macron would justify continuing arms sales to Egypt despite Pres Sisi's abysmal rights record because of a common fight against terrorism, except Egypt's war crimes in North Sinai and mass detention of peaceful Islamists is probably fueling terrorism. https://t.co/9A2hoxCMBCpic.twitter.com/XrEWGZn8hn — Kenneth Roth (@KenRoth) December 7, 2020

وكان ماكرون أكد في مؤتمر صحفي اليوم عقب لقائه السيسي أنه تحدث بصراحة معه حول حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف: "ناقشت مع الرئيس المصري بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وبعض الأسماء".

ورد الرئيس المصري قائلا: "تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس"، موضحا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر.

وأضاف السيسي: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".

المصدر: RT