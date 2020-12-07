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بريطانيا: الجيش سيشرف على التطعيم ضد "كوفيد – 19"

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بريطانيا: الجيش سيشرف على التطعيم ضد
Reuters BS/JY
التطعيم ضد "كوفيد - 19" في بريطانيا - أرشيف
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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن ولاس تكليف وحدات من الجيش البريطاني للإشراف على عمليات التطعيم ضد "كوفيد – 19"، التي ستبدأ غدا الثلاثاء في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة.

وقال: "وزارة الدفاع ستكون على استعداد لتطعيم القوات المسلحة البريطانية، التي ستكون في خط المواجهة في هذه العملية الطبية والصحية التي تستغرق طيلة العام المقبل".

وأضاف: "عدد الجرعات المتوفرة حاليا من لقاح فايزر 800 ألف جرعة".

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء، مع تأكيد هيئة الصحة العامة أن الأولوية القصوى للتطعيم ستكون لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية ونزلائها.

وطلبت بريطانيا 40 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في بلد عدد سكانه 67 مليون نسمة.

المصدر: RT

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