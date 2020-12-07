الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه نتيجة الانتخابات في فنزويلا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، رفض الاتحاد نتيجة الانتخابات البرلمانية في فنزويلا أمس الأحد، معتبرا أنها لم تكن حرة ونزيهة.

ودعا بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى رسم طريق نحو المصالحة الوطنية، مشددا على أن الاتحاد لا يمكن أن يعتبر الانتخابات ديمقراطية.

وأعلن مجلس الانتخابات الفنزويلي أن 67.6٪ من 5.2 مليون صوت تم الإدلاء بها في انتخابات الأحد ذهبت إلى تحالف الأحزاب الذي يدعم مادورو، فيما شارك 31٪ من الناخبين المؤهلين في التصويت.

المصدر: "رويترز"