احتفاء واسع بهجوم تركي الفيصل على إسرائيل وصف بأنه "لم يبق ولم يذر"

احتفت عدة أصوات بالتصريحات الاستثنائية التي أدلى بها رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل عن إسرائيل، ووصف هجوم الأمير السعودي بأنه "لم يبق ولم يذر".

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ووصف المحلل السياسي والاستراتيجي والكاتب في صحيفة "عكاظ"، علي التواتي القرشي، هجوم رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق على إسرائيل، على هامش حوار المنامة 2020، بأنه "لم يبق ولم يذر".

هجوم رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل على إسرائيل خلال مؤتمر إقليمي في المنامة لم يبق ولم يذر.. قوة استعمارية غربية تغتصب ارض الفلسطينيين،والاسرائيلي يعقب والأكيد انه تمنى انه لم يحضر .. pic.twitter.com/9cKeHW9QsY — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) December 6, 2020

وأضاف الفرشي في تعليقه قائلا: "قوة استعمارية غربية تغتصب أرض الفلسطينيين، والإسرائيلي يعقب والأكيد أنه تمنى أنه لم يحضر".

ورأى الأكاديمي والصحفي السعودي خالد الدخيل أن تركي الفيصل في هذه المناسبة "ردد موقف الراحلين والده الملك فيصل، وأخيه سعود"، واصفا ما قاله بـ"كلمة حق عن إسرائيل في مؤتمر المنامة بحضور وفد إسرائيلي".

قال تركي الفيصل كلمة حق عن إسرائيل في مؤتمر المنامة بحضور وفد إسرائيلي. وصفها بأنها قوة إستعمارية غربية تسجن الفلسطينيين صغارا وكبارا نساءً ورجالا في معسكرات إعتقال. يهدمون منازلهم ويغتالون من يشاؤن منهم. ردد موقف الراحلين والده الملك فيصل، وأخيه سعود.https://t.co/BldMr9Ma2G — خالد الدخيل (@kdriyadh) December 6, 2020

أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، فلفت إلى أن موقف تركي الفيصل في وصفه إسرائيل بأنها "قوة استعمارية غربية"، يستحق الإشادة بخاصة في هذا التوقيت.

كما وصف المحامي والكاتب الفلسطيني زيد الأيوبي الأمير تركي الفيصل بأنه "خير مدافع عن فلسطين وعروبتها".

وزير خارجية الاحتلال يهاجم ما سمّاها "الاتهامات الكاذبة"، للأمير تركي الفيصل في مؤتمر المنامة.

الفيصل لم يقل سوى جزء من الحقيقة حين وصف الكيان بـ"قوة استعمارية غربية"، وهو قوة احتلال، وتحدث عن ممارساته الوحشية كهدم المنازل والاغتيالات.

موقف يستحق الإشادة، بخاصة في هذا التوقيت. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 6, 2020

وكان الأمير السعودي المخضرم، ورئيس الاستخبارات السعودية السابق قد شن هجوما قويا ضد إسرائيل في جلسة بحوار المنامة 2020، شدد فيها على أن إسرائيل تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، وتتحدث عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الرياض.

سمو الامير #تركي_الفيصل خير مدافع عن فلسطين وعروبتها ،، pic.twitter.com/q7haFTeuCK — المستشار زيد الايوبيMBS🇵🇸🇸🇦🇵🇸🇸🇦🇵🇸 (@Zaid_Alayoubi) December 6, 2020

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي إشكنازي بوصف ما ورد في تصريح تركي الفيصل بأنها "اتهامات كاذبة"، وعلق على حسابه في "تويتر" قائلا إن اتهامات الفيصل "لا تعكس روح التغيير التي تمر بها المنطقة".

المصدر: موقع التواصل الاجتماعي "توبتر"