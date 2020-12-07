مرشح للانتخابات في فنزويلا يتحدث عن مشاكل المعارضة

قال إندير روميرو، المرشح لانتخابات البرلمان في فنزويلا، إن "المعارضة ممثلة بائتلافين من أصل أربعة في الانتخابات البرلمانية في البلاد لذلك الحديث عن غيابها في الانتخابات، عبثي".

وأضاف روميرو، الذي يمثل حزب "سوموس فنزويلا" الداخل في الائتلاف الوطني الموالي للحكومة: "كل الحديث في وسائل الإعلام، عن عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات، غير صحيح. يقود ائتلافين، زعيمان كانا منافسين لنيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن أحزاب المعارضة متبعثرة للغاية، وهي لا تملك جدول أعمال موحد. وقال: "كان لديهم شخص قام بتنصيب نفسه رئيسا للبلاد.. من يقول ان المعارضة لا تشارك في الانتخابات، هو نفسه الذي يعتقد أنه رئيس فنزويلا، هذا غباء".

ونوه روميرو بأن، أربعة ائتلافات سياسية تشارك في الانتخابات، اثنان منها - التحالف الديمقراطي والتحالف الفنزويلي الموحد – تنتمي للمعارضة. وهناك تحالف آخر APR- بقيادة الحزب الشيوعي الفنزويلي.

تنافس107 أحزاب ورابطة سياسية، في الانتخابات التشريعية الفنزويلية التي جرت أمس الأحد، على مقاعد البرلمان الذي يتكون من مجلس واحد، فيما قرر حزب خوان غوايدو، المعارض المدعوم من واشنطن وحلفائها مقاطعة الانتخابات.

المصدر: نوفوستي