بريطانيا.. إعدام 30 ألف ديك رومي

أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن وزارة البيئة، أنه تم الإبلاغ عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة للديك الرومي في نورفولك شرقي إنجلترا، وأنه تم إعدام أكثر من 30 ألف طير.

وحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن "تفشي إنفلونزا الطيور وإعدام الكم الهائل منها، يمكن أن يؤدي إلى نقص في محلات البقالة عشية أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وذكرت الصحيفة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه تم تسجيل تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة في شمال يوركشاير، مما أدى إلى إعدام 10500 ديك رومي.

ويعد الديك الرومي واحدا من أكثر الأطباق شعبية على طاولة عيد الميلاد البريطانية.

المصدر: "ذي صن البريطانية"