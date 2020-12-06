القراصنة يهاجمون مجددا ناقلة ترفع علم مالطا في خليج غينيا

هاجم القراصنة، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، ناقلة المواد الكيميائية السائلة "نيو رينجر" التي ترفع علم مالطا، وصعدوا على متنها في خليج غينيا قبالة نيجيريا.

وقال موقع Dryad Global، المتخصص في شؤون الأمن البحري، إن عناصر الطاقم تمكنوا من الاختباء في حجرة خاصة بمثل هذه الحالات الطارئة. وأضاف الموقع، أن 4 من القراصنة يتواجدون حاليا على السفينة.

ولم يذكر الموقع أية معلومات عن عدد وجنسيات عناصر الطاقم.

ووقع الهجوم الجديد، على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب محطة النفط النيجيرية أغبامي.

ويوم أمس السبت، صعد القراصنة على نفس الناقلة وهي على بعد 220 ميلا بحريا جنوب ميناء لاغوس النيجيري. وعندما لاحظ الطاقم اقتراب قارب مجهول، لجأوا إلى الحجرة الخاصة. وأمضى القراصنة بعض الوقت على متن السفينة ثم غادروها.

وبحسب السجل البحري، يقع مقر الشركة المالكة للناقلة، في أثينا.

يعد خليج غينيا حاليا أخطر منطقة في المحيطات العالمية، بسبب تهديد القراصنة. وقد بلغ العدد الإجمالي للمخطوفين من السفن في هذا الجزء من المحيطات هذا العام 1311 شخصا، تم أسرهم في 25 حادثة.

المصدر: تاس