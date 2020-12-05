أرمينيا.. المحتجون يمهلون باشينيان حتى الثلاثاء للرحيل

أمهل المحتجون قرب مقر رئيس الحكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان حتى الثلاثاء المقبل ليرحل عن السلطة.

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وفي تصريح صحفي قال ممثل حزب حزب الاتحاد الثوري الأرمني المعارض إيشخان ساغاتيليان اليوم السبت: "نمهل نيكول باشينيان حتى ظهر يوم الثلاثاء كي يستقيل. وإن لم يفعل ستبدأ فعاليات العصيان المدني عبر البلاد. وإذا لم يرحل قبل يوم الثلاثاء، سنكون نحن من سيعزله".

وتظاهر عشرات الآلاف وسط العاصمة الأرمنية يريفان للمطالبة برحيل باشينيان على خلفية قبوله وقف الحرب في إقليم قره باغ بعد 44 يوما من المعارك بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي