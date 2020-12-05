مصرع 18 عامل مناجم في الصين

لقي 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، حسبما أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" صباح اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن عاملا آخر تم انتشاله حيا.

وفي وقت سابق أشارت وكالة "شينخوا" إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب غازي. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.

18 coal miners were killed by carbon monoxide poisoning in a coal mine in Yongchuan, SW #China's Chongqing. One miner has been rescued. pic.twitter.com/lW3vDdG6qJ — Global Times (@globaltimesnews) December 5, 2020

المصدر: وكالات