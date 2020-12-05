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مصرع 18 عامل مناجم في الصين

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مصرع 18 عامل مناجم في الصين
Reuters CHINA DAILY
عملية إنقاذ في أحد المناجم الصينية (صورة أرشيفية)
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لقي 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، حسبما أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" صباح اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن عاملا آخر تم انتشاله حيا.

وفي وقت سابق أشارت وكالة "شينخوا" إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب غازي. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.

المصدر: وكالات

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