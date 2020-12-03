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موسكو تدعو كييف للكف عن تعطيل اتفاقات مينسك

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موسكو تدعو كييف للكف عن تعطيل اتفاقات مينسك
Sputnik
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كييف، للكف عن عرقلة تنفيذ اتفاقات مينسك للتسوية في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال لافروف: "نأمل أن تتوقف كييف أخيرا عن عرقلة تنفيذ اتفاقات مينسك، التي تعتبر الأساس الذي لا بديل عنه للتسوية بين الأوكرانيين".

ودعا لافروف "إلى عدم التهرب والتملص من تنفيذ قرارات قمة رباعية نورماندي في باريس للحوار المباشر بين كييف، ودونيتسك ولوغانسك".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الأوكراني إلى مجموعة الاتصال حول دونباس ليونيد كرافتشوك، إن بلاده اقترحت "خطة عمل لدونباس" يشارك في وضعها جميع أعضاء المجموعة.

لكن ممثل روسيا في المجموعة بوريس غريزلوف اعتبر أن هذه الخطة تتعارض مع اتفاقات مينسك، وخطوة نحو الرفض الكامل لهذه الاتفاقات.

المصدر: radiosputnik

 

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