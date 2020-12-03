مجلة "People" تختار فاوتشي ضمن فئة شخصيات العام 2020

اختارت مجلة "People" مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، ضمن فئة شخصيات العام 2020، مشيدة بالإرشادات "الثابتة" التي قدمها خلال الجائحة.

ووصفت المجلة فاوتشي، وهو عضو في فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، بأنه "الطبيب الذي احتاجته أمريكا في عام 2020".

وردا على سؤال حول كيف حافظ على تركيزه وثباته خلال الجائحة التي لا تزال مستمرة، قال فاوتشي للمجلة: "عليك أن تحافظ على تركيزك لأنه لا يوجد بديل آخر لأنك إذا لم تفعل ذلك فسوف تفشل، والفشل ليس خيارا. لذلك ليس هناك مجال على الإطلاق لتشتيت الانتباه، وليس هناك مجال للاستسلام على الإطلاق. عليك فقط الاستمرار".

وأضاف: "قدت المعهد لمدة 36 عاما، رأيت خلالها الكثير من الخلافات... ورأيت قدرة القرارات السياسية على اعتراض طريق قراراتنا. لكنني لم أر أبدا مدى الانقسام الذي يؤدي إلى العداء ضد إجراءات الصحة العامة".

المصدر: "The Hill"