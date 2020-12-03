بومبيو يستضيف حفلة عيد الميلاد لـ900 شخص رغم انتشار كورونا

من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حفلة بمناسبة عيد الميلاد لـ900 شخص في واشنطن العاصمة على الرغم من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا.

وستقام فعالية وزارة الخارجية، "الدبلوماسية في الوطن" يوم 15 ديسمبر في غرفة بنجامين فرانكلين التابعة للوزارة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وقالت مصادر مطلعة على الحدث إنه تم إرسال الدعوات إلى أكثر من 900 شخص.

وعلق مدير مركز العدوى والمناعة في جامعة كولومبيا، إيان ليبكين، على هذه الحفلة قائلا: "أنا مذهول.. حفلة من هذا النوع وفي مكان مغلق، تسبب خطرا على مستويات عدة".

وكانت وزارة الخارجية، طلبت الأسبوع الماضي من موظفيها، عقد اجتماعات افتراضية بدلا من الاجتماعات الشخصية.

وتعتبر الولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة، البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270450 حالة، وهي كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا لغاية مساء الأربعاء أكثر من 13,9 مليون إصابة، أي أكثر من خمس إجمالي عدد الإصابات المسجلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63,8 مليون إصابة) منذ ظهور الفيروس الفتاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

المصدر: "الإندبندنت"+ "أ ف ب"