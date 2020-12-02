الشرطة التركية تعتقل نحو 20 عراقيا في أنقرة بتهمة العمل مع "داعش"

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بتوقيف نحو 20 مواطنا عراقيا في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، بتهمة العمل مع تنظيم "داعش".

وأكدت الوكالة أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب وأجهزة الاستخبارات ألقت القبض اليوم على 18 عراقيا يشتبه في أنهم على صلة بـ"داعش" ولا يزال البحث جاريا عن مشتبه فيهما اثنين آخرين.

هذا وذكرت وكالة "الأناضول" أمس أن أجهزة الأمن التركية اعتقلت خلال الشهر الأخير 294 مشتبها بهم في التواطؤ مع "داعش" وأحبطت سلسلة مخططات إرهابية في اسطنبول وأنقرة وأضنة.

المصدر: الأناضول