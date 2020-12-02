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كوريا الشمالية تعتزم تطوير صواريخ بعيدة المدى

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كوريا الشمالية تعتزم تطوير صواريخ بعيدة المدى
Reuters
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أعربت كوريا الشمالية بشكل غير مباشر عن عزمها تطوير أقمار صناعية وصواريخ بعيدة المدى، وذلك في أثناء منتدى علوم وتكنولوجيا الفضاء.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المركزية لاتحاد العلوم والتكنولوجيا أقامت منتدى علوم وتكنولوجيا الفضاء 2020.

وذكرت أن هذا المنتدى أقيم بهدف التعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال مشاريعها للتنمية الفضائية السلمية، والدفع لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.

لكن يبدو أن كوريا الشمالية أبدت عزمها لتطوير صواريخ بعيدة المدى، بالنظر إلى أنها أكدت على أهمية الأقمار الصناعية من خلال إقامة المنتدى الفرعي للأقمار الصناعية، ضمن المنتدى الرئيسي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا.

وتقيم كوريا الشمالية هذا المنتدى سنويا منذ عام 2014، باستثناء عام 2018 عندما عقدت كوريا الشمالية والولايات المتحدة أول قمة بينهما.

المصدر: وكالة يونهاب

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