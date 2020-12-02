بريطانيا توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد Covid-19

أعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام لقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech".

وأضافت الحكومة في بيان: "اللقاح سيكون متاحا في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الاسبوع المقبل".

من جهته، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بريطانيا ستبدأ في تطعيم السكان ضد كوفيد -19 بلقاح فايزر الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية في البلاد على اللقاح يوم الأربعاء.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "من أوائل الأسبوع المقبل سنبدأ برنامجا لتطعيم السكان ضد COVID-19 هنا في هذا البلد" ، واصفا ذلك بأنها "أخبار رائعة".

وتابع الوزير لوسائل الإعلام قائلا: "أنني مسرور للغاية بهذه الأخبار. أنا فخور جدا بأن المملكة المتحدة هي أول مكان في العالم يمتلك لقاحا مصرحا به إكلينيكيًا جاهزا للانطلاق".

المصدر: رويترز