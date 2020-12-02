ألمانيا تسجل 17270 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 17270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و487 حالة وفاة.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا بلغت مليون و84743 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17123 وفاة.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، من فيروس كورونا، في شهر يناير القادم.

وأوضح أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر، على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

المصدر: رويترز