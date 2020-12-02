الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا حادا في وفيات كورونا تجاوز 2500 خلال يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ نهاية أبريل.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادر اليوم الأربعاء، تم تسجيل 2562 حالة وفاة ما يرفع الحصيلة إلى 270532 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي، بواقع أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 63.7 مليون إصابة حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء.

ويخشي الخبراء والمختصون في الولايات المتحدة من ارتفاع حاد في الإصابات بالفيروس بعد أيام من عيد الشكر، نتيجة الاحتفالات والاختلاط الذي قد يفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

المصدر: جونز هوبكنز