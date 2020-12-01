مالك السفينة المختطفة في سواحل نيجيريا يؤكد أن مصريين ولبنانيين من بين المختطفين

كشف مالك السفينة المختطفة بالقرب من السواحل النيجيرية، اللبناني عدنان الكوت، أن مصريين اثنين و3 مواطنين لبنانيين من بين المختطفين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مالك السفينة أنه كان هناك 10 أفراد على متن السفينة، مشيرا إلى أن القراصنة اختطفوا السفينة عند سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.

وأكد الكوت أنه قام بتأجير السفينة إلى أحد الأشخاص ويدعى تافو لورانس، وأوضح أنه كانت ترفع علم سانت كيتس، دولة تقع في الكاريبي، وكانت تقوم بنقل بضائع من نيجيريا إلى الكاميرون.

وأشار إلى تلقيه اتصالا من هاتف ثريا بحوزة القراصنة لمطالبته بفدية للإفراج عن السفينة، مؤكدا أنه أخبرهم بتأجير المركب لشخص آخر يقيم في نيجيريا، بعد أن أطمأن على صحة طاقم المركب.

ولفت إلى أن المختطفين 10 أشخاص، هم مواطنان مصريان و3 لبنانيين و4 مواطنين يحملون الجنسية الهندية، بالإضافة إلى شخص آخر يحمل جنسية الكاميرون، مؤكدا أنه تواصل مع الجهات الرسمية في دولة نيجيريا وعدد من الجهات المختصة في لبنان للتدخل بشكل سريع للإفراج عن المختطفين.

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن اختطاف مواطنين مصريين كانا على متن سفينة البضائع اللبنانية "ميلان – 1" منذ أيام بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن السفينة مملوكة لشخص لبنانى يدعى عدنان الكوت، قام بتأجيرها لشخص يدعى تافو لورانس.

المصدر: اليوم السابع